8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:19

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Corriere Fiorentino: “Questa mattina rifinitura al Viola Park, nel pomeriggio l’arrivo a Londra”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Questa mattina rifinitura al Viola Park, nel pomeriggio l’arrivo a Londra”

Redazione

8 Aprile · 08:13

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 08:13

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Poco dopo l'ora di pranzo scatterà la missione Londra

I suoi predecessori erano volati in Inghilterra per proseguire la preparazione estiva, sia Palladino che Pioli, ma la trasferta che attende Vanoli e la sua squadra è di ben altro tenore. Scatterà oggi, poco dopo l’ora di pranzo, la missione londinese della Fiorentina impegnata giovedì alle 21 nel quarto di finale d’andata contro il Crystal Palace.

Dopo la rifinitura che il gruppo sosterrà al Viola Park questa mattina la comitiva viola prenderà la strada dell’aeroporto di Peretola dove volerà verso Londra, poi il trasferimento nelle vicinanze del quartiere di Croydon, a sud della City, dove sorge lo stadio da 25 mila posti delle «Eagles» e dove Vanoli e un calciatore sosterranno la consueta conferenza stampa di vigilia. Lo riporta il Corriere Fiorentino. 

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