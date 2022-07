Corriere Fiorentino, problemi per il rinnovo di Terracciano: il portiere chiede il triplo dell’ingaggio attuale

Problemi nella trattativa per il rinnovo di Pietro Terracciano. Stando a quanto riportato da il Corriere Fiorentino, il portiere classe ’90 è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed i primi contatti tra l’entourage del calciatore e la Fiorentina non sono stati ottimali. Il numero uno avrebbe infatti avanzato una richiesta di aumento dell’ingaggio che adesso è fermo a 300mila euro a stagione. La nuova richiesta da parte dell’entourage dei procuratori è di un milione netto a stagione.

VICARIO: “CONTENTO DI ESSERE RIMASTO ALL’EMPOLI. LA SOCIETÀ HA CREDUTO IN ME E HA INVESTITO”