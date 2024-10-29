Corriere Fiorentino: “Pradè può togliersi qualche sassolino dopo anni passati a prendersi colpe non sue”

Pradè ha costruito una Fiorentina simile a quella del 2012, giocatori con voglia di riscatto

Il messaggio chiave della nuova Fiorentina si riflette nelle parole di Moise Kean: «Sono stato sottovalutato, e oggi questa è la mia forza». Questa determinazione al riscatto rappresenta lo spirito della squadra, attualmente al quarto posto in campionato, e ricorda la Fiorentina del 2012. All'epoca la squadra veniva ricostruita da zero; oggi, si parte da tre stagioni positive e da esperienze come il ritorno in Europa e tre finali.

"Dopo anni passati nell'ombra a prendersi colpe spesso non sue, lo stesso Prade, anche se non lo ammetterà mai, aveva una gran voglia di togliersi (in silenzio) qualche sassolino dalle scarpe".

Nonostante i miglioramenti, le similitudini col passato sono evidenti: il mercato chiuso in ritardo, le tensioni tra staff e dirigenza, e l'arrivo di giocatori in cerca di riscatto. Il filo conduttore è Daniele Pradè, che ha orchestrato il mercato sia nel 2012 che ora, portando a Firenze giocatori sottovalutati (Pizzarro, Toni) o in cerca di una seconda chance (Borja Valero, Gonzalez Rodriguez, Aquilani). Oltre a Kean, anche Adli, Cataldi e Bove arrivano con lo stesso desiderio di rivalsa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/pardo-ora-la-fiorentina-vive-una-fase-di-crescita-fisiologica-palladino-sta-prendendo-le-misure/274488/