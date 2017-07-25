Corriere Fiorentino: Pioli, il treno dei (sei) desideri

Un centravanti, due esterni, un mediano e due difensori, ecco i rinforzi chiesti dal tecnico alla dirigenza

"Pioli, il treno dei (sei) desideri". Un centravanti, due esterni, un mediano e due difensori: ecco i rinforzi chiesti dal tecnico alla dirigenza. Simeone aspetta la Fiorentina. Intanto Corvino tratta Fofana, Paletta, Niang e prepara il colpo per sostituire Bernardeschi, da ieri alla Juventus.

Fonte: Il Corriere Fiorentino