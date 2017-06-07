Corriere Fiorentino: Pioli telefonerà a Bernardeschi per convincerlo a restare. Proprio come fece Paulo Sousa...

Primo compito per mister Pioli: chiamare Bernardeschi...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, il neo allenatore viola, Stefano Pioli, proprio come fece Sousa, nei suoi primi compiti da svolgere sulla lista ha l'appunto chiave del calciomercato gigliato: quello di convincere Federico Bernardeschi a restare in maglia viola, ribadendogli che, il suo valore tecnico è indispensabile e che vuol puntare su di lui. Basterà questo per convincere il carrarino? Oppure sarà il preannunciato incontro con ADV a sancire la permanenza o meno del numero 10 viola? Corvino ha una certa fretta, visto che la società attende una risposta da due mesi. circa la proposta di rinnovo.