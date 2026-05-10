Corriere Fiorentino: "Piccoli non è al 100%, se non sarà titolare Gud falso nueve altrimenti giocherà a sinistra"

Dubbi su chi giocherà oggi in attacco

Piccoli è convocato ma non è al cento per cento e potrebbe partire dalla panchina. In questo caso nel cuore dell’attacco, tra il ritrovato Parisi e Solomon, dovrebbe esserci ancora Gudmundsson, che non aveva interpretato male il ruolo con il Sassuolo e invece è stato sostituito per disperazione dal giovane ed effervescente Braschi nel secondo tempo della Roma. Se invece Piccoli dovesse farcela, dando alla Fiorentina un punto di riferimento in mezzo all’area, Gud spingerebbe fuori Solomon. Lo riporta il Corriere Fiorentino.