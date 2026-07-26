Corriere Fiorentino: "Piace Mastantuono alla Fiorentina ma Paratici non vuole solo il prestito secco"
Nonostante le smentite della Fiorentina, un nome resta più avanti degli altri
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2026 09:58
Con un nome, nonostante le smentite fatte filtrare dal club viola, un po’ più avanti degli altri: Franco Mastantuono. Il talento del Real Madrid piace, anche se Fabio Paratici vorrebbe una formula che non si limiti ad un prestito secco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.