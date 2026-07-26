Labaro Viola

Corriere Fiorentino: "Piace Mastantuono alla Fiorentina ma Paratici non vuole solo il prestito secco"

Nonostante le smentite della Fiorentina, un nome resta più avanti degli altri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2026 09:58
Corriere Fiorentino: "Piace Mastantuono alla Fiorentina ma Paratici non vuole solo il prestito secco" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Condividi

Con un nome, nonostante le smentite fatte filtrare dal club viola, un po’ più avanti degli altri: Franco Mastantuono. Il talento del Real Madrid piace, anche se Fabio Paratici vorrebbe una formula che non si limiti ad un prestito secco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok