Corriere Fiorentino pessimista: “Gudmundsson out 50 giorni. Potrebbe tornare il 12 dicembre”

Nella migliore delle ipotesi torna il 1° dicembre. Ma lo stop rischia di essere più lungo

La brutta notizia in casa Fiorentina è una sola, l'infortunio di Albert Gudmundsson. Nella giornata di ieri il club viola ha comunicato la lesione di secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. In parole povere, l'islandese starà out per molto. Noi abbiamo provato a immaginare le partite che Gudmundsson salterà sicuramente.

Infatti il numero 10 della Fiorentina potrebbe stare fuori 50 giorni. In quel caso tornerebbe a dicembre inoltrato. Quando dovrebbe tornare quindi? Ottimisticamente, potrebbe essere in campo il 1 dicembre contro l'Inter al Franchi. Se così non fosse, la gara di Coppa Italia con l'Empoli del 4 e la partita contro il Cagliari dell'8 potrebbero essere situazioni favorevoli. Nel peggiore dei casi, Gudmundsson potrebbe tornare in campo il 12 dicembre contro il Lask in Conference League. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/fiorentina-in-svizzera-ampio-turnover-in-vista-della-roma-si-rivedono-biraghi-quarta-e-ikone/273756/