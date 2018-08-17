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Corriere Fiorentino, per Saponara oggi dovrebbe essere ceduto. Le squadre interessate...

A più riprese Parma, Cagliari, Genoa e Sampdoria si sono interessate al trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara arrivato da Empoli per una cifra complessiva di 9 milioni di euro. Oggi dovrebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 10:52
Corriere Fiorentino, per Saponara oggi dovrebbe essere ceduto. Le squadre interessate... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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A più riprese Parma, Cagliari, Genoa e Sampdoria si sono interessate al trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara arrivato da Empoli per una cifra complessiva di 9 milioni di euro. Oggi dovrebbe essere ceduto e Corvino è a Milano anche per questo.

A scriverlo è Il Corriere Fiorentino.

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