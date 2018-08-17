Corriere Fiorentino, per Saponara oggi dovrebbe essere ceduto. Le squadre interessate...
A più riprese Parma, Cagliari, Genoa e Sampdoria si sono interessate al trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara arrivato da Empoli per una cifra complessiva di 9 milioni di euro. Oggi dovrebb...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 10:52
A più riprese Parma, Cagliari, Genoa e Sampdoria si sono interessate al trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara arrivato da Empoli per una cifra complessiva di 9 milioni di euro. Oggi dovrebbe essere ceduto e Corvino è a Milano anche per questo.
A scriverlo è Il Corriere Fiorentino.