Corriere Fiorentino, per Saponara oggi dovrebbe essere ceduto. Le squadre interessate...

A più riprese Parma, Cagliari, Genoa e Sampdoria si sono interessate al trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara arrivato da Empoli per una cifra complessiva di 9 milioni di euro. Oggi dovrebb...

A più riprese Parma, Cagliari, Genoa e Sampdoria si sono interessate al trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara arrivato da Empoli per una cifra complessiva di 9 milioni di euro. Oggi dovrebbe essere ceduto e Corvino è a Milano anche per questo.

A scriverlo è Il Corriere Fiorentino.