Corriere Fiorentino, per la viola Dragowski resta. Andrà via solo nel caso in cui...
Bartolomiej Dragowski secondo Il Corriere Fiorentino resterà in viola. Nei primi giorni del mese la Fiorentina ed il portiere polacco non sembravano essere così vicini sull'argomento ingaggio. La part...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 13:01
Bartolomiej Dragowski secondo Il Corriere Fiorentino resterà in viola. Nei primi giorni del mese la Fiorentina ed il portiere polacco non sembravano essere così vicini sull'argomento ingaggio. La partenza dell'estremo difensore per gli USA aveva fatto intendere che tutto si fosse risolto nel modo giusto. Sembra che i viola abbiano ribadito la loro volontà ma una presa di posizione pubblica di Dragowski potrebbe cambiare le carte in tavola.