Corriere Fiorentino: “Per la Fiorentina è stata dura, continua il viaggio. Ora bisogna ritrovare Jack e Belotti”

Il viaggio verso Atene continua. Certo, è stata dura. Una maratona di 120’, in una partita che sembrava maledetta. Ma questa è una squadra che non muore mai e che trova quasi sempre la forza per fare un passo in più. E chissà, magari il fatto che sia stato Nico a risolverla, alla fine di un’altra serata complicata e prima del sigillo di Biraghi, può segnare la svolta. Per lui, e per la squadra. Destini paralleli, che ieri si sono finalmente incontrati nel posto giusto, al momento giusto. Oltre al 10 però, bisognerà ritrovare i gol di Belotti e sperare che gli infortuni lascino in pace Bonaventura. E così veniamo alla gara. Italiano infatti ha dovuto rinunciare a Jack (nemmeno in panchina) a causa di un problema alla caviglia rimediato col Genoa e che l’ha messo k.o. proprio quando sembrava aver ritrovato condizione e ispirazione dei giorni migliori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

