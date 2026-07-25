Corriere Fiorentino: “Per Kean si aspetta che il Como passi ad un’offerta concreta vicina ai 40 milioni”

In quel caso la Fiorentina potrebbe andare su uno tra Pellegrino e Dovbyk

E poi c’è il caso Kean, per il quale si aspetta che il Como passi eventualmente dai sondaggi con l’agente a proposte concrete che, sia chiaro, devono essere molto vicine ai 40 milioni. In quel caso, la Fiorentina potrebbe andare su uno tra Pellegrino (Parma) e Dovbyk (Roma), anche se non sono assolutamente da escludere nomi a sorpresa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.