Corriere Fiorentino: “Per Kean si aspetta che il Como passi ad un’offerta concreta vicina ai 40 milioni”
In quel caso la Fiorentina potrebbe andare su uno tra Pellegrino e Dovbyk
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2026 09:35
E poi c’è il caso Kean, per il quale si aspetta che il Como passi eventualmente dai sondaggi con l’agente a proposte concrete che, sia chiaro, devono essere molto vicine ai 40 milioni. In quel caso, la Fiorentina potrebbe andare su uno tra Pellegrino (Parma) e Dovbyk (Roma), anche se non sono assolutamente da escludere nomi a sorpresa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.