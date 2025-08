Corriere Fiorentino: “Parma pronto ad accettare un’offerta da 15-16 milioni più bonus per Sohm”

Dopo tante settimane di stallo, infatti, nelle ultime ore si sono aperti spiragli via via sempre più grandi per Simon Sohm. Il centrocampista svizzero è da sempre in cima alla lista di club e del nuovo mister viola Stefano Pioli. Il problema fino ad oggi è sempre stata e in parte resta la posizione del Parma, poco propenso a vendere e, comunque, per nulla disposto a far sconti.

Nelle ultime ore, però, si sono registrati grandi passi in avanti nella trattativa, visto che gli emiliani sono disposti ad abbassare l’iniziale richiesta di 20 milioni. Di certo c’è che la strada si è fatta meno in salita e che il Parma sarebbe pronto ad accettare un’offerta da 15-16 milioni più bonus. La strategia della pazienza di Pradé inizia a pagare e molto presto potrebbe arrivare la chiusura dell’operazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.