Corriere Fiorentino: “Palladino ha dato un premio alla Fiorentina, una settimana di riposo a tutta la squadra”

Il riposo è parte integrante dell’allenamento, soprattutto per chi compete ad alti livelli, in cui il recupero fisico e mentale è cruciale. Dopo un ciclo intenso di sette partite in ventuno giorni, con numerosi viaggi e stanchezza accumulata, l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha concesso una settimana di pausa alla squadra.

Questo “premio” non solo riconosce l’impegno e i risultati ottenuti (sei vittorie su sette partite), ma prepara la squadra ad affrontare un nuovo ciclo di gare ravvicinate fino a Natale. Tuttavia, gli infortunati (vedi Cataldi e Gudmundsson) continuano ad allenarsi per recuperare. Questa pausa aiuterà la Fiorentina a riprendere con maggiore energia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.