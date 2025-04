Corriere Fiorentino: “Otto calciatori hanno aumentato il loro valore grazie a Palladino. Fattore chiave per il futuro”

Il lavoro di Raffaele Palladino alla Fiorentina si sta rivelando positivo sotto diversi aspetti, nonostante la squadra sia attualmente un gradino sotto in classifica rispetto alla scorsa stagione. Con 41 punti conquistati, cinque in più del predecessore, il tecnico ha comunque ottenuto la fiducia della società, come confermato dal patron Commisso. Oltre ai risultati, Palladino ha inciso fortemente sulla valorizzazione della rosa, migliorando il rendimento di diversi giocatori e facendo crescere il valore complessivo del club. Ben otto calciatori hanno visto aumentare la loro valutazione di mercato sotto la guida del tecnico.

Tra questi spiccano Moise Kean e Pietro Comuzzo, i cui valori sono schizzati rispettivamente da 18 a 40 milioni e da 4 a 25 milioni, contribuendo a un incremento complessivo di 43 milioni. Anche altri giocatori come Dodò, Ranieri, Adli, Mandragora, Beltran e Ndour hanno registrato una crescita significativa, portando il valore della rosa viola da 279 a 281,8 milioni di euro, nonostante alcune svalutazioni.

Questa crescita economica e tecnica sarà un fattore chiave nella valutazione del futuro di Palladino sulla panchina viola. Se i risultati finali della stagione in campionato e in Conference League saranno determinanti per la sua conferma, il contributo dato al miglioramento della squadra e al valore dei singoli giocatori potrebbe rappresentare un motivo decisivo per puntare ancora su di lui nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.