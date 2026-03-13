Corriere Fiorentino ottimista: “Kean tornerà al centro dell’attacco che ieri ha dimostrato poca precisione”

Ora però, archiviata la fatica di coppa, è giusto tornare a pensare esclusivamente alla gara di Cremona. I viola arrivano con un solo punto di vantaggio. Troppo poco per poter fare calcoli. L’occasione di dare una sferzata alla classifica allontanando ancora di più la squadra di Nicola è troppo ghiotta. Al centro dell’attacco tornerà con tutta probabilità Kean. La migliore notizia per un attacco che, anche ieri, ha dimostrato volontà ma poca precisione. E che difficilmente può continuare a fare a meno del suo miglior giocatore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.