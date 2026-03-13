13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino ottimista: “Kean tornerà al centro dell’attacco che ieri ha dimostrato poca precisione”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino ottimista: “Kean tornerà al centro dell’attacco che ieri ha dimostrato poca precisione”

Redazione

13 Marzo · 09:00

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 09:00

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Lunedì occasione per dare una sterzata alla classifica

Ora però, archiviata la fatica di coppa, è giusto tornare a pensare esclusivamente alla gara di Cremona. I viola arrivano con un solo punto di vantaggio. Troppo poco per poter fare calcoli. L’occasione di dare una sferzata alla classifica allontanando ancora di più la squadra di Nicola è troppo ghiotta. Al centro dell’attacco tornerà con tutta probabilità Kean. La migliore notizia per un attacco che, anche ieri, ha dimostrato volontà ma poca precisione. E che difficilmente può continuare a fare a meno del suo miglior giocatore. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio