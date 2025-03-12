Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Un altro fallimento complicherebbe ulteriormente la gestione del gruppo”

Fiorentina al momento decisivo della stagione

La Fiorentina è arrivata al momento decisivo della stagione, un vero e proprio "all in" in quattro giorni cruciali. Tra la gara di ritorno di Conference League contro il Panathinaikos e la sfida alla Juventus, la squadra di Palladino non può più permettersi passi falsi. Sebbene la società continui a sostenerlo, un'eliminazione precoce in Europa o una sconfitta contro i bianconeri aggraverebbero una situazione già tesa, soprattutto tra i tifosi.

L'obiettivo è interrompere la serie negativa di cinque sconfitte nelle ultime sei partite, per conquistare il passaggio ai quarti di Conference e rilanciarsi in campionato. Il clima attorno alla squadra è pesante e un altro fallimento complicherebbe ulteriormente la gestione del gruppo. Palladino dovrà trovare la giusta formula per una Fiorentina più incisiva e concreta, capace di esprimere un gioco migliore rispetto alle ultime uscite contro Atene e Napoli. Solo così potrà evitare nuove delusioni e tenere vivo il sogno europeo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.