Corriere Fiorentino: “Niente sponsor Mediacom? Sì ma prima le maglie speciali. Il 29 agosto festa al Franchi”

Intanto Joma prepara le maglie del centenario

Joma, il nuovo sponsor tecnico che dalla prossima stagione firmerà le maglie della Fiorentina, non ha ancora ricevuto il via libera a stampare la scritta «Mediacom» sulle nuove divise della squadra. Ma il motivo non è legato al disimpegno dei Commisso, né tanto meno a un’ipotesi di cessione del club.

Come noto infatti, il prossimo campionato sarà quello dell’atteso centenario della società viola, motivo per cui al Viola Park sono allo studio una serie di iniziative per festeggiare come si deve un momento storico. Le prossime maglie dunque saranno speciali, terranno conto della storia e dovranno creare interesse e senso di appartenenza tra i tifosi: il dg Ferrari e i suoi collaboratori (nei giorni scorsi è stato annunciato l’ex ferrarista Francesco Picciotto come nuovo direttore del marketing viola) hanno sul tavolo due-tre ipotesi di maglie celebrative, tra cui una biancorossa, in omaggio ai colori di Firenze.

Quando sarà scelto il disegno, si potrà capire meglio lo spazio in cui scrivere «Mediacom» (la partnership con l’azienda Usa dei Commisso, ricordiamolo, frutta 25 milioni a stagione per i bilanci viola) sulle maglie: solo una questione organizzativa, dunque. E legata ai festeggiamenti che la Fiorentina farà partire quest’estate e inizierà a comunicare a salvezza raggiunta. Per Joma (che sostituirà Robe di Kappa, rimasta coi viola per 5 anni) per altro sarà un ritorno: il brand spagnolo infatti aveva firmato le maglie della Fiorentina già nel triennio 2012-2015 coinciso con il bellissimo ciclo di Vincenzo Montella, nel quale la squadra (con Cuadrado, Pizarro, Borja Valero, Gonzalo, Jovetic, Pepito Rossi e molti altri) divertiva e sfiorava piazzamenti Champions e trofei (finale di Coppa Italia persa col Napoli e semifinale di Europa League col Siviglia)

In attesa di novità sul centenario e sulle nuove maglie, quel che è certo, nel frattempo, è che una data è già segnata di rosso sui calendari: il 29 agosto 2026 (è un sabato) la Fiorentina, d’accordo con la Lega Serie A, anticiperà la sua partita domenicale e giocherà in casa.

Sarà quello il momento clou delle celebrazioni, un po’ come quando i Della Valle organizzarono la parata di stelle in occasione dei 90 anni. Il resto lo sapremo strada facendo. Non è un mistero che un grande ex come Sebastien Frey sia stato spesso al Viola Park per collaborare alla riuscita del centenario. Dopo un anno così deludente, un po’ di festa non potrà che aiutare a voltar pagina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.