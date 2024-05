Corriere Fiorentino: “Niente ripensamenti per Italiano, finito il ciclo alla Fiorentina. Il Bologna riflette”

Vincenzo Italiano ha detto più volte ai dirigenti e allo stesso Commisso di considerare chiuso il suo ciclo a Firenze e niente lascia pensare che possa cambiare idea. Gli ultimi confronti insomma, serviranno probabilmente per dirsi le ultime cose di persona, e poi dirsi addio. Non a caso la Fiorentina ha accelerato per Raffaele Palladino e non a caso da Bologna si fanno sempre più forti le voci che vogliono l’attuale tecnico viola nel taccuino di Sartori per il dopo Thiago Motta anche se nei giorni scorsi qualche dubbio sembra essere entrato nella testa del dirigente rossoblù.

Stando a quanto filtra da Casteldebole la candidatura di Italiano è ancora forte ma continuano le valutazioni visto che il dirigente del Bologna è stato al Franchi in tantissime occasioni per studiare il tecnico. Ancora qualche giorno comunque, e se ne saprà di più. Anche perché fino a mercoledì sera Italiano aveva messo da parte qualsiasi argomento che non fosse la finale con l’Olympiacos. Adesso invece, anche se resta la partita di domenica con l’Atalanta, il suo pensiero può andare al futuro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.