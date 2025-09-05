Corriere Fiorentino: “Mercato Fiorentina, ecco la nuova linea: giovani, italiani e con ingaggi sostenibili”

Torna sulla campagna acquisti dell’estate della Fiorentina. La società viola ha abbassato il monte ingaggi complessivo. Ha puntato sul mercato italiano (l’85,3% dei 93 milioni investiti) e soprattutto (il 54,5%) su calciatori italiani. Ragazzi di prospettiva e di valore (vedi Fazzini e in particolare Piccoli) ma con ingaggi abbordabili. Non solo. I viola infatti sono il club con più giocatori (7) provenienti dal vivaio in rosa (Ranieri, Lezzerini, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Braschi e Martinelli), al pari di Sassuolo e Cremonese. Lo scrive il Corriere Fiorentino.