Corriere Fiorentino: “Mercato Fiorentina, ecco la nuova linea: giovani, italiani e con ingaggi sostenibili”

La Fiorentina ha puntato sul mercato italiano

Torna sulla campagna acquisti dell’estate della Fiorentina. La società viola ha abbassato il monte ingaggi complessivo. Ha puntato sul mercato italiano (l’85,3% dei 93 milioni investiti) e soprattutto (il 54,5%) su calciatori italiani. Ragazzi di prospettiva e di valore (vedi Fazzini e in particolare Piccoli) ma con ingaggi abbordabili. Non solo. I viola infatti sono il club con più giocatori (7) provenienti dal vivaio in rosa (Ranieri, Lezzerini, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Braschi e Martinelli), al pari di Sassuolo e Cremonese. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

