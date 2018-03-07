Corriere Fiorentino, in mensa nessuno si è seduto al posto di Astori. Ipotesi psicologo al fianco della squadra congelata al momento

Clima surreale, tutto non può essere vero. Il posto di Davide, la sua sedia ieri in mensa è rimasta vuota, nessun calciatore ha avuto il coraggio di sedersi li ed in pochi hanno avuto il coraggio di g...

Clima surreale, tutto non può essere vero. Il posto di Davide, la sua sedia ieri in mensa è rimasta vuota, nessun calciatore ha avuto il coraggio di sedersi li ed in pochi hanno avuto il coraggio di guardare in quella direzione. La mancanza di Astori si sente, è lampante.

Una rosa bianca e la maglia firmata dai suoi compagni alla cancellata del Franchi, divenuto ormai luogo di pellegrinaggio per tifosi viola, cittadini di Firenze e del mondo. Quel numero non verrà più indossato da nessuno. Accettare quanto successo non è ovviamente semplice e rendere omaggio all'amico scomparso è però un passo importante da compiere. Saponara e Falcinelli avevano gli occhi pieni di lacrime, Biraghi e Laurini le trattenevano a fatica.

L'ipotesi di affiancare uno psicologo alla squadra al momento è stata congelata.

A scriverlo, Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna.