Corriere Fiorentino: “Martinelli-Fiorentina è fatta per il rinnovo fino al 2029. È il futuro portiere viola”

Tommaso Martinelli, classe 2006, è in procinto di rinnovare con la Fiorentina fino al 2029, consolidando il suo ruolo di promessa tra i pali. Il talento fiorentino già indicato da The Guardian tra i 60 migliori prospetti mondiali, ha bruciato le tappe sotto l’occhio attento di Palladino e la guida di compagni più esperti come Terracciano e De Gea.

Nonostante il debutto in Serie A risalga alla scorsa stagione, l’idea di promuoverlo a vice dello spagnolo potrebbe slittare a fine campionato, con i viola impegnati su più fronti e una fiducia crescente nella sua maturazione.

Entrato nelle giovanili della Fiorentina a 9 anni e tifoso appassionato della Fiesole, Martinelli incarna il sogno di diventare portiere titolare del club che ama. Decisivo nella sua formazione il compianto allenatore Enio Quintavalle, omaggiato con un tatuaggio sul braccio. Già convocato da Mancini per uno stage a Coverciano nel 2022, Martinelli continua a crescere al Viola Park, mentre la società scommette sul suo futuro in una difesa sempre più fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.