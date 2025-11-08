Corriere Fiorentino: “‘Martello’ Vanoli ha già iniziato a battere. No ritardi. Intensità per ripartire da zero”

Il ‘martello’ Vanoli ha già iniziato a battere. Il neo tecnico della Fiorentina ha già cominciato a spingere forte in allenamento coi suoi: vuole intensità e tanto sacrificio. La missione è chiara, salvare la Fiorentina. Il contesto di lavoro non è propriamente dei più semplici, tra l’ambiente e i recenti avvenimenti. Ma quando ha ricevuto la chiamata, Vanoli non ha avuto dubbi. Anzi. Questa montagna da scalare è motivo di carica ulteriore. Vanoli ha voglia di dimostrare, fin dai tempi dell’esonero dal Torino. Questa è l’occasione per farlo.

Non vuole perdere tempo. Per questo di prima mattina ieri era già al Viola Park. Doveva risolvere le ultime pratiche burocratiche, rinunciando anche a dei soldi da parte del club di Cairo. Vanoli ha espresso subito le sue regole e i suoi concetti alla squadra: ritardi o atteggiamenti sbagliati si pagheranno molto cari. I dati fisici ereditati, anche se non lo dirà mai, lasciano a desiderare. Per questo ha già iniziato a lavorare sull’intensità fisica. Ai giocatori, inoltre, è stato ribadito un concetto chiaro: si riparte da zero, senza guardare in faccia nessuno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.