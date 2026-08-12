Corriere Fiorentino: "L'obiettivo della Fiorentina è un terzino sinistro da alternare a Valdepenas"

Il conto degli acquisti potrebbe salire a 11

In difesa l’obiettivo è un altro terzino sinistro che possa alternarsi con Valdepenas. Alla fine insomma, e al netto di sorprese, il conto degli acquisti potrebbe salire a undici. Il tutto, mentre si aspettano offerte all’altezza per Dodo e Gudmundsson, pezzi pregiati con le valigie già pronte. Restano 20 giorni, ma è come se il mercato fosse soltanto all’inizio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.