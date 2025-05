Corriere Fiorentino lancia l’allarme: “Kean, se è un problema muscolare, tempi di recupero stretti”

Per Palladino un nuovo imprevisto dopo quello emerso una decina di giorni fa a Siviglia con l’uscita di scena di Cataldi. Anche domani a Venezia il centrocampista equilibratore non sarà del gruppo, obbligando il tecnico a proseguire nella ricerca di un sostituto dopo aver alternato in quella zona del campo sia Mandragora che Richardson nelle ultime 2 sfide, ma è soprattutto l’assenza del capocannoniere della squadra a preoccupare. Anche perché se il problema dovesse essere di natura muscolare, a 270 minuti dalla fine del campionato, i tempi per il recupero sarebbero stretti. Di certo Palladino si augura di trovare l’accoppiata Gudmundsson-Beltran in versione campionato piuttosto che in quella intravista in coppa, in particolar modo nella gara d’andata della semifinale contro il Betis. Lo scrive il Corriere Fiorentino.