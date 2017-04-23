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Corriere Fiorentino: la strana notte di Paulo Sousa

Un addio consensuale che ha più il sapore della liberazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2017 12:06
Corriere Fiorentino: la strana notte di Paulo Sousa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Un finale già scritto, sul quale Paulo Sousa ha promesso di esprimersi soltanto a fine stagione. Per raccontare tutte le sue verità su queste due stagioni da allenatore della Fiorentina. Eppure tutto sembra già aver avuto il suo inevitabile epilogo: un addio consensuale che ha più il sapore della liberazione. E se la società viola aveva già di fatto certificato il cambio di guida tecnica a fine stagione non esercitando l’opzione per il rinnovo di contratto, è il linguaggio del corpo dell’allenatore, ieri sera, a non aver lasciato spazio al minimo dubbio. Sousa sceglie di restare a sedere anche ai gol (a fine partita si è giustificato dicendo di avere la febbre).

Fonte: Il Corriere Fiorentino

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