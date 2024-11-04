Corriere Fiorentino: “La stanchezza si fa sentire per la Fiorentina ma questi tre punti sanno d’impresa”

Palladino attribuisce i meriti al gruppo, evidenziando lo spirito di sacrificio dei suoi giocatori

La Fiorentina, guidata da Raffaele Palladino, continua la sua impressionante serie di vittorie, ottenendo tre successi consecutivi in trasferta, inclusa quella contro il San Gallo in Svizzera. La recente vittoria a Torino, ottenuta nonostante una partita difficile e la crescente stanchezza, mostra la maturità e coesione del gruppo, che riesce a capitalizzare le poche occasioni e mantenere solidità difensiva anche con alcune assenze importanti (Gudmundsson, Cataldi e Pongracic).

Palladino attribuisce i meriti al gruppo, evidenziando lo spirito di sacrificio dei suoi giocatori, che dimostrano una forte unità e voglia di allenarsi costantemente. Il tecnico, che sottolinea il valore del lavoro psicologico con i calciatori, esalta l'atteggiamento positivo e l'impegno di tutti, inclusi giocatori di qualità come Kean e De Gea, capaci di fare la differenza. Il brasiliano Dodò, uno dei giocatori più cresciuti sotto la guida di Palladino, ha anche aumentato le sue chance di convocazione in nazionale. Il clima di "magia" nello spogliatoio e l'affiatamento tra i giocatori, come confermato da Sottil, sono elementi fondamentali per proseguire sulla strada del successo, con l'obiettivo di allungare ulteriormente la striscia positiva. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-lancia-lallarme-la-fiorentina-ha-un-centravanti-ma-non-basta-le-alternative-in-attacco-preoccupano/275427/