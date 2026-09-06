Corriere Fiorentino: "La pazienza è già finita. Atteggiamento sconcertante, Fiorentina squagliata"

Paratici vuol difendere fin quando possibile la sua scelta

Se non è un record, poco ci manca. Del resto da record (negativo) è la partenza della Fiorentina. Mettici poi il carico di insofferenza e frustrazione figli della scorsa, disgraziata stagione, le illusioni estive spezzate dal durissimo impatto con la realtà ed ecco, precoce con non mai, la contestazione. Prima i fischi (assordanti, già nel primo tempo) e poi, a fine partita, i cori. «Fuori le p...» ma, soprattutto, «Salta la panchina». La pazienza insomma, con tanti saluti a chi la invocava a gran voce vista la rivoluzione, è già finita.

Colpa dei risultati, certo, ma anche di un atteggiamento sconcertante sul piano caratteriale. E basta pensare a come i viola si sono squagliati, anche ieri. Più che il sole cocente, poterono i colpi del Toro, come quelli di Roma prima e Frosinone poi. Eppure, da parte della società, il messaggio fatto filtrare (senza prendere ufficialmente posizione) è stato netto. «Non c’è alcuna riflessione in corso sull’allenatore». Avanti con Grosso quindi. Perché Paratici vuol difendere con tutto se stesso e fin quando possibile la sua scelta, e perché il mister non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Lo riporta il Corriere Fiorentino.