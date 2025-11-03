3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole le dimissioni di Pioli, i suoi 3 milioni di ingaggio frenano il club”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole le dimissioni di Pioli, i suoi 3 milioni di ingaggio frenano il club”

Redazione

3 Novembre · 10:26

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 10:26

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Il rischio è quello di non rientrare nei parametri UEFA

Dinamiche tipiche di un’emergenza di risultati ma anche figlie dell’oneroso contratto del tecnico (triennale da 3 milioni netti l’anno) che complica i piani viola: dopo l’alzamento degli ingaggi e i costi sostenuti in estate, i viola, in caso di ulteriori ingaggi da pagare, rischierebbero di non rientrare nei parametri Uefa. Ecco perché il club si aspetta le dimissioni di Pioli, ed ecco perché nonostante l’ennesimo tonfo al Franchi, l’allenatore non è stato (ancora) allontanato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio