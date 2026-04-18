Corriere Fiorentino: “La Fiorentina spera di raggiungere in anticipo la matematica salvezza. Mancano pochi punti”

Tornare in campo per lasciarsi alle spalle le delusioni

Tornare in campo è quasi una fortuna, un modo per lasciarsi alle spalle le delusioni del momento come capita ai motociclisti quando devono tornare in sella dopo una brutta caduta. La Fiorentina che abbandona la Conference League si è ritrovata ieri al Viola Park per rimettere la testa sul campionato, binario al termine del quale i viola si augurano di trovare (in anticipo sulle ultime giornate) la matematica salvezza.

Per riuscirci, a Vanoli e i suoi, mancano pochi punti, magari da collezionare già lunedì in Puglia, nello scontro diretto contro il Lecce. Intanto però, oltre le insidie di un match che per la squadra di Di Francesco può avere risvolti decisivi, l’allenatore è ancora alle prese con un gruppo debilitato dai tanti impegni, e soprattutto con singoli tutt’altro che recuperati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.