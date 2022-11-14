Corriere Fiorentino: “La Fiorentina può giocarsela con tutti, corsa all’Europa complicata. Servono rinforzi”
La Fiorentina chiude il primo atto della sua stagione con una sconfitta che fa (tanto) male per come è arrivata
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 09:06
Giù il sipario. La Fiorentina chiude il primo atto della sua stagione con una sconfitta che fa (tanto) male per come è arrivata, ma che conferma tutto quello che di buono si era visto nelle ultime uscite. Certo, la rincorsa europea resta molto complicata. Se questi sono però, i viola, gli otto punti di distanza potrebbero forse non essere incolmabili. Dipenderà anche dalla società. Perché se c'è una lezione da portare con sé da questi mesi è che per giocarsela sul doppio fronte, questa squadra ha bisogno di rinforzi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
LEGGI ANCHE, MARELLI: “NON È SCANDALOSO DARE IL GOL AL MILAN. IL DUBBIO È SUL FALLO SU DUNCAN, SU TERRACCIANO REGOLARE”
https://www.labaroviola.com/marelli-non-e-scandaloso-dare-il-gol-al-milan-il-dubbio-e-sul-fallo-su-duncan-su-terracciano-regolare/192376/