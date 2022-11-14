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Corriere Fiorentino: “La Fiorentina può giocarsela con tutti, corsa all’Europa complicata. Servono rinforzi”

La Fiorentina chiude il primo atto della sua stagione con una sconfitta che fa (tanto) male per come è arrivata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 09:06
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina può giocarsela con tutti, corsa all’Europa complicata. Servono rinforzi” - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Corriere Fiorentino: “La Fiorentina può giocarsela con tutti, corsa all’Europa complicata. Servono rinforzi”

Giù il sipario. La Fiorentina chiude il primo atto della sua stagione con una sconfitta che fa (tanto) male per come è arrivata, ma che conferma tutto quello che di buono si era visto nelle ultime uscite. Certo, la rincorsa europea resta molto complicata. Se questi sono però, i viola, gli otto punti di distanza potrebbero forse non essere incolmabili. Dipenderà anche dalla società. Perché se c'è una lezione da portare con sé da questi mesi è che per giocarsela sul doppio fronte, questa squadra ha bisogno di rinforzi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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