Corriere Fiorentino: “La Fiorentina pensa all’ampliamento del Viola Park con un terzo stadio per l’U23”

L’idea è quella di un Viola Park extralarge

Un Viola Park extralarge, con uno stadio in più capace di ospitare le partite dell’Under 23 della Fiorentina. Al momento è un’idea, ma il club ha tutta l’intenzione di portarla avanti. Il nuovo impianto, al quale aggiungere anche un padiglione per ospitare i giocatori durante la settimana, sorgerebbe nei terreni (già di proprietà della Fiorentina) che attualmente ospitano il cosiddetto Viola Parking, il parcheggio provvisorio adiacente allo scambiatore della tramvia nato proprio per dare un servizio ai tifosi in attesa che gli stalli della linea Bagno a Ripoli-Libertà siano disponibili.

L’area in questione è di circa 5 ettari, che si aggiungerebbero agli oltre 30 del centro sportivo che già adesso è il più grande d’Italia. La nuova esigenza viola nasce dalla volontà del club di rilanciare il progetto Under 23, sulla scia di quanto già fatto da Juventus, Milan, Atalanta e Inter: la Fiorentina Under 23 giocherebbe in serie C, ma per ospitare partite di professionisti avrebbe bisogno di uno stadio omologato con una capienza minima di 1.500 posti, un settore ospiti separato e appositi parcheggi dedicati. Cosa che i mini stadi del Viola Park non hanno. Da qui l’idea di allargarsi. Ovviamente servirebbero i permessi e una variante urbanistica ad hoc, anche perché al momento quei terreni sono semplicemente agricoli. Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti aspetta di conoscere meglio le carte, ma apre all’ipotesi: «Al momento non abbiamo ricevuto nessun progetto da parte di Fiorentina con cui i rapporti sono di piena collaborazione — fa sapere — Siamo disponibili a valutare le proposte che arriveranno, sopratutto se finalizzate alla valorizzazione dello sport e dei giovani».

Per approvare la variante servirebbero almeno 6-7 mesi, dopodiché si potrebbe iniziare coi lavori. I tempi dunque non sono strettissimi, ma d’altra parte neanche la Fiorentina sa bene quando potrà far partire il progetto Under 23. Le regole federali infatti prevedono una sorta di lista d’attesa in cui i club interessati si iscrivono aspettando eventuali fallimenti o rinunce di squadre iscritte (l’Inter per esempio l’anno scorso entrò per la cancellazione della Spal). Come minimo insomma se ne parlerebbe nel 2027, con la possibilità concreta di slittare di un ulteriore anno. Nel frattempo però potrebbe nascere il nuovo pezzo di Viola Park, ammesso che non sorgano problemi: solo per il Viola Parking infatti il Comune di Bagno a Ripoli ha dovuto affrontare due ricorsi (uno al Tar e uno al Consiglio di Stato, entrambi vinti) a cui se n’è aggiunto un altro sempre dei residenti della zona che contestano «l’interesse pubblico» dell’opera. Ospitare la C a Bagno a Ripoli potrebbe creare qualche disagio, ma per i big match la Fiorentina avrebbe sempre il piano B: far giocare al Franchi anche i giovani. Ecco perché i viola ci credono. E proveranno a portare avanti il progetto di un Viola Park extralarge. Lo scrive il Corriere Fiorentino.