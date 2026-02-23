Corriere Fiorentino: “La Fiorentina non deve credere che sarà facile. 90’ che restano nella storia”

Il fatto che sia un derby è solo una spruzzata di pepe sulla portata principale. Stasera, dentro il solito Franchi devastato, c’è in palio la salvezza che va oltre la rivalità tra le due tifoserie: per il Pisa è l’ultima occasione, o la va o la spacca. Ma anche per la Fiorentina è una tappa cruciale, impossibile da sbagliare. Una notte che resterà nella storia del campionato. Un derby alla meno, verrebbe da dire guardando la classifica. Si sfidano la terzultima e la penultima e il pari non servirebbe a nessuno.

La Viola deve guardarsi dai facili entusiasmi dopo i blitz a Como e in Polonia. Il passato insegna: la sconfitta con il Cagliari ha gelato l’entusiasmo per gli otto punti messi insieme con quattro risultati utili consecutivi. Ma non c’è dubbio che l’anno nuovo sia cominciato con un piglio diverso dalle ultime desolanti esibizioni di quello vecchio. Nelle 8 gare del 2026 in campionato la Fiorentina ha vinto tre volte e perso solo 2, mettendo insieme 12 punti. Niente di trascendentale, sia chiaro. Ma una chiara controtendenza.

Ora si tratta di andare avanti con calma e razionalità sulla strada intrapresa, senza cadute rovinose, mantenendo lucidità, freddezza, convinzione. E non smarrendo lo spirito appena trovato. Perché tanto c’è ancora da migliorare. A cominciare dal rendimento al Franchi e quello negli scontri diretti. Nel proprio stadio, o in quel che ne rimane, visto il cantiere perenne, la Fiorentina è scivolata troppe volte, otto, di cui sei in campionato. E nel mini torneo con quelle che lottano per lo stesso obiettivo, ha battuto (a fatica) solo la Cremonese. Il Pisa è l’occasione per aggiustare un bel po’ di cose.

La Fiorentina non deve credere che sarà facile. Il Pisa ha vinto una sola partita e mai in trasferta, dove però ha perso appena quattro volte e messo in fila otto pareggi. Una squadra senza grandi qualità tecniche però tosta, che al Franchi lotterà con la disperazione degli ultimi. Hiljemark non ha quasi più niente da perdere. La banda Vanoli non deve sbagliare atteggiamento. Servirà pazienza dentro una partita sporca e difficile da giocare, completamente diversa dalle ultime che i viola hanno vinto lasciando il possesso palla agli avversari, sia a Como che in Polonia con lo Jagiellonia.

Stavolta la partita dovrà farla la Fiorentina senza concedere spazi letali come contro Cagliari e Torino. È anche una prova di affidabilità e maturità. L’inizio di un ciclo di gare da non sbagliare. Da affrontare con entusiasmo e consapevolezza. Sperando nella giocata di uno dei leader tecnici della squadra, soprattutto nei gol di Moise Kean, che ne ha segnati due di fila tra Torino e Como e sembra aver superato i problemi alla caviglia. Giovedì ha riposato, senza sobbarcarsi le fatiche del viaggio in Polonia. Come De Gea, Dodo e Solomon. Ce li aspettiamo freschi e reattivi. È il momento della svolta. Se non ora, quando?

In questo senso il derby è una partita spartiacque: se la Fiorentina non lo fa suo sarà condannata a soffrire sino all’ultimo respiro. Al di là delle questioni di campanile, i viola devono fare punti per risalire la corrente. Vanoli non ha mai vinto tre partite di fila e mai due consecutive in campionato. Stasera deve provare ad abbattere un altro doppio tabù. Lo scrive il Corriere Fiorentino.