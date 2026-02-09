Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ha subito 9 gol dal 76’. Nessuno in Serie A ha fatto peggio”

La Fiorentina ha lasciato sul piatto addirittura 10 punti dal 90’ delle gare con Cagliari, Como, Verona e Lazio nel girone d’andata, e con Milan e Torino nel girone di ritorno. La squadra viola è inoltre salita a quota 9 gol subiti dal 76’, il terzultimo peggior dato dell’intero campionato. Contro la squadra di Baroni la Fiorentina ha subito i gol numero 37 e 38 della propria serie A (con appena 3 clean sheet accumulati in 24 partite), ben 10 dei quali subiti di testa, dato che vede al momento la Fiorentina come peggiore assoluta.

Dal sigillo di Luperto nella prima giornata a quello di Maripan per il 2-2 di sabato in mezzo sono arrivate le marcature aeree di Kempf, Cristante, Muharemovic, Ostigard, Sorensen, Fabbian e Kilicsoy: quattro sugli sviluppi di un calcio piazzato, tre da corner e tre da azione manovrata. E poi, ultima ma non per importanza, la gestione dei finali di gara: la sfida con il Torino ha confermato la regola che vede la Fiorentina perlopiù incapace di gestire la pressione di un risultato a proprio favore. Lo riporta il Corriere Fiorentino.