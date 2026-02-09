9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:03

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ha subito 9 gol dal 76’. Nessuno in Serie A ha fatto peggio”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha subito 9 gol dal 76'. Nessuno in Serie A ha fatto peggio"

Dal 90' in poi la Fiorentina ha lasciato sul piatto 10 punti

La Fiorentina ha lasciato sul piatto addirittura 10 punti dal 90’ delle gare con Cagliari, Como, Verona e Lazio nel girone d’andata, e con Milan e Torino nel girone di ritorno. La squadra viola è inoltre salita a quota 9 gol subiti dal 76’, il terzultimo peggior dato dell’intero campionato. Contro la squadra di Baroni la Fiorentina ha subito i gol numero 37 e 38 della propria serie A (con appena 3 clean sheet accumulati in 24 partite), ben 10 dei quali subiti di testa, dato che vede al momento la Fiorentina come peggiore assoluta.

Dal sigillo di Luperto nella prima giornata a quello di Maripan per il 2-2 di sabato in mezzo sono arrivate le marcature aeree di Kempf, Cristante, Muharemovic, Ostigard, Sorensen, Fabbian e Kilicsoy: quattro sugli sviluppi di un calcio piazzato, tre da corner e tre da azione manovrata. E poi, ultima ma non per importanza, la gestione dei finali di gara: la sfida con il Torino ha confermato la regola che vede la Fiorentina perlopiù incapace di gestire la pressione di un risultato a proprio favore. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

