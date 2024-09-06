Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ha diminuito il monte ingaggi di 4 milioni ma non basta. In arrivo altre cessioni”

Barak e Brekalo in Turchia. Fiorentina pronta ad abbassare ulteriormente il monte ingaggi

La dirigenza della Fiorentina, dopo aver soddisfatto le richieste del tecnico (difensore escluso), si concentra ora sulle esigenze di bilancio. Il mercato ha portato rinforzi importanti come Bove, Cataldi e Gosens, ma per il direttore sportivo Pradè resta ancora il compito di ridurre il monte ingaggi. Questo obiettivo si sta realizzando con le cessioni di Brekalo e Barak al Kasimpasa, entrambe in prestito con diritto di riscatto, per un risparmio complessivo di quasi 5 milioni di euro lordi.

Con queste mosse, la Fiorentina ridurrà il monte ingaggi lordo a circa 66 milioni di euro, con una diminuzione di circa 4 milioni rispetto all'anno scorso. Né Brekalo né Barak sono stati inclusi nella lista UEFA, così come gli altri esuberi Sabiri e Christensen, mentre Infantino potrà giocare la Conference League. La Fiorentina ha rapidamente accettato di cedere entrambi i giocatori al club turco, nonostante Barak fosse meno convinto del trasferimento e avesse ricevuto interesse da Cagliari e Anderlecht senza raggiungere accordi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/tutto-fatto-per-il-rinnovo-di-kouame-ingaggio-ridotto-e-allungata-scadenza-lannuncio-nei-prossimi-giorni/267185/