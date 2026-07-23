Corriere Fiorentino: “Kean volitivo e pimpante: l’ultima gara giocata risaliva al 4 aprile”

In questi giorni per lui lavoro in gruppo ma anche personalizzato

Panchina dal primo minuto per Kean, che in questi giorni ha come da programma alternato lavoro in gruppo e lavoro personalizzato, e che però ha fatto il suo ingresso in campo all’intervallo, mostrandosi volitivo e pimpante: era solo un’amichevole, è vero, ma la presenza in campo del classe 2000 è comunque una notizia, vista l’ultima apparizione in maglia viola datata 4 aprile (Verona-Fiorentina 0-1) a causa del problema alla tibia poi sopraggiunto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.