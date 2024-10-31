Corriere Fiorentino: "Kean out, decisione presa per non aggravare il problema alla caviglia"

Kean non è neanche salito sul bus per Genova

Moise Kean non è nemmeno salito sul pullman con destinazione Genova dove oggi la Fiorentina sfiderà il Genoa di Gilardino. Dopo aver stretto i denti con la Roma, questa volta ha dovuto alzare bandiera bianca, d’accordo con lo staff viola, per non aggravare il problema alla caviglia che si sta portando dietro da Lecce. Dunque oggi al suo posto ci sarà Christian Kouame a fare il centravanti, certamente sono due calciatori con caratteristiche diverse. Grande prova oggi per l'ivoriano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/kean-si-trova-a-parigi-e-volato-in-serata-verso-la-francia-non-e-rimasto-a-firenze-dopo-il-forfait/274826/