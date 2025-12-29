Corriere Fiorentino: “Kean è diventato un problema. È irriconoscibile, pochi gol e gioca per sé”

Irriconoscibile. Impensabile ma vero, dopo una stagione conclusa al sesto posto e con i 19 gol segnati in serie A con tanto di rinnovo di contratto (e clausola ritoccata verso l’alto annunciata in pompa magna lo scorso agosto), Moise Kean adesso è diventato un problema. Avrebbe dovuto essere l’anno della reciproca consacrazione: per la Fiorentina per l’atteso salto di qualità in un’Europa più prestigiosa, per Kean per superare la sfida forse più ardua di una carriera da predestinato, quella della conferma personale ad alti livelli in viola e in azzurro.

L’attualità, dopo 17 giornate, non lascia per il momento spazio a interpretazioni: la Fiorentina, ultima in graduatoria, è la copia sbiadita e confusa di quella vista un anno fa e altrettanto si può dire per Moise Kean. Difficile capire dove risieda la causa e dove l’effetto, ma indubbiamente il dato più solare per iniziare ad analizzare la flessione di Kean non può che essere quello dei gol segnati: l’attaccante viola, al tramonto del girone d’andata, ne ha fatti registrare solo 4 in serie A. Solo, sì, perché un anno fa nelle prime 16 partite giocate l’attaccante gigliato aveva raggiunto quota 11: allora in 1.308 minuti, per 1 gol ogni 118,9 minuti di media, stavolta in 1.408, per una media di 1 rete ogni 352 minuti.

Se l’attaccante della Nazionale ha evidentemente perso il suo smalto realizzato, è altresì vero che la Fiorentina ha cambiato il proprio modo di attaccare, di occupare gli spazi offensivi limitrofi, di verticalizzare su Kean e quindi di sprigionarne il potenziale. E dire che, nonostante questo, per Kean gli xG (i cosiddetti gol attesi) sono in linea con la scorsa stagione: 0,65 ogni 90 minuti nel campionato 2024-25, 0,63 in quello attuale. A essere stravolta, in tal senso, è stata fin qui la capacità di conversione delle occasioni in reti: Kean ha raggiunto 10 xG (9,21 se si considerano solo quelli su azioni, escludendo quindi il tiro dal dischetto contro il Bologna) con appena 4 gol segnati; mancano all’appello dunque sei reti rispetto alla metrica statistica.

Anche a livello di tiri il dato è inequivocabile: nello scorso campionato ogni 90 minuti i tiri totali di Kean sono stati 3,48 mentre quelli in porta 1,69, il 48,5% del totale: quasi un tiro su due scoccato dal classe 2000 finiva insomma nello specchio avversario. In questi primi 4 quattro mesi di serie A invece l’ex Juventus sta sì concludendo con maggiore continuità (4,43 ogni 90 minuti) ma i tiri in porta sono precipitati fino a 1,13 (il 25,5% del totale): Kean, che ha complessivamente tirato 18 volte nello specchio in campionato, in ben sei partite non ha centrato i pali della porta avversaria. E contro il Parma l’attaccante della Nazionale ha tentato la conclusione sei volte e solo in un caso ha trovato i pali difesi da Corvi, senza dimenticare l’occasione — che ha generato svariate critiche — in cui Piccoli, solo nel cuore dell’area di rigore, ha richiesto invano un assist al compagno che ha invece preferito calciare in precario equilibrio.

Pochi gol e poca lucidità nelle scelte e nelle letture: anche in questo caso causa e effetto si fondono e confondono. Il 2025 sta per volgere al termine con più facce della stessa medaglia: Kean vice capocannoniere a maggio, Kean titolare con la Nazionale e autore di 4 gol in 3 partite tra settembre e ottobre, Kean smarrito insieme alla sua squadra. Il 2026 sarà il tempo delle risposte, prima che sia troppo tardi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.