15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:36

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Corriere Fiorentino: “Kean ancora a parte, scarse possibilità di vederlo a Cremona. Domani gli ultimi tentativi”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Kean ancora a parte, scarse possibilità di vederlo a Cremona. Domani gli ultimi tentativi”

Redazione

15 Marzo · 09:01

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 09:01

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Il rischio di un altro forfait aumenta

Un altro giorno, un altro allenamento personalizzato, e un altro passo (indietro) pensando alla partita contro la Cremonese. Anche ieri infatti, Moise Kean non è riuscito ad aggregarsi almeno parzialmente al gruppo facendo calare le già scarse possibilità di vederlo al centro dell’attacco della Fiorentina. Le speranze non sono ancora completamente andate perse, e tra la rifinitura di oggi e la mattinata di domani verranno fatti gli ultimissimi tentativi. Il rischio di un altro forfait però, aumenta. In quel caso, spazio a Piccoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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