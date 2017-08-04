Il Corriere Fiorentino: incassi record, ma i rinforzi?

La società dei Della Valle è diventata la regina delle plusvalenze con oltre 70 milioni incassati, ma in entrata...

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, apre la propria pagina dedicata allo sport titolando: "Incassi record, ma i rinforzi?". Il riferimento è al mercato viola perché in pochi mesi la società dei Della Valle è diventata la regina delle plusvalenze con oltre 70 milioni incassati. Continuano però le difficoltà in entrata: su Emre Mor la concorrenza cresce di ora in ora, mentre si allontana anche Eysseric.