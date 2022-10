Corriere Fiorentino: “Impossibile non criticare la gestione della gara, si aspettano spiegazioni convincenti”

Ci ha messo almeno il cuore la Fiorentina. Ma non è bastato a rimediare ai tanti, troppi, errori tecnici e di concentrazione. Solo così si può spiegare come sia possibile regalare contropiedi e palle gol fino all’ultimo minuto di gioco. Perché è la qualità (in questo caso soprattutto difensiva) che sembra mancare ai viola che continuano a perdersi in amnesie inspiegabili e pericolose, salvo poi provare a rimediare con la foga che, come si sa, infiamma il pubblico ma spesso porta con sé nuovi errori. E così dopo aver regalato due gol in quindici minuti ed essere miracolosamente tornata in parità, la Fiorentina ha pensato bene di continuare a lasciare praterie ai nerazzurri senza pensare che prima o poi giocatori del calibro di Lautaro di Dzeko avrebbero trovato l’imbucata giusta. Era solo questione di tempo insomma per una squadra a cui continua a essere troppo facile segnare e che adesso si ritrova dopo undici partite con meno di un punto a partita.

Numeri impensabili ripensando alla squadra della scorsa stagione che aveva consegnato la grande chance di poter consolidare una crescita sportiva di cui la partecipazione a una coppa europea era e resta un fattore decisivo. Ma quando siamo a poco più di un quarto del campionato, l’ennesimo passo falso in classifica, consente sempre meno di pensare in grande. Certo, la sconfitta di ieri arriva sulla testa dei giocatori e dell’allenatore come un macigno, perché arrivata quando almeno un punto sembrava in tasca e dopo aver segnato tre gol all’Inter con tanto di esultanza polemica fuori luogo di Jovic nei confronti dei tifosi. Eppure il Franchi nonostante tutto aveva accolto la squadra con una bella coreografia e provato a spingerla fino alla fine. Impossibile allora, nonostante tutto, non criticare una gestione della gara non da grande squadra. Critiche che il club, come si sa, non gradirà ma con cui dovrà continuare a convivere. Perché nel calcio conta la classifica. E quella viola è sempre più deficitaria. Si aspettano spiegazioni convincenti e assunzioni di responsabilità. Probabilmente invano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

