Corriere Fiorentino, il retroscena: "L'Al Hilal ha offerto alla Fiorentina 40 milioni, no di Comuzzo, vuole arrivare in alto"

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Corriere Fiorentino, il retroscena: “L’Al Hilal ha offerto alla Fiorentina 40 milioni, no di Comuzzo, vuole arrivare in alto”

L’Al Hilal aveva offerto a Comuzzo 8 milioni l’anno

«C’è chi dice no» e anzi, da queste parti, sono addirittura in maggioranza. «Io non mi muovo», aveva detto Moise Kean rispedendo al mittente gli oltre 15 milioni netti a stagione messi sul piatto dall’Al Qadsiah, e lo stesso ha fatto ieri Pietro Comuzzo. Il giovane difensore infatti si era preso qualche ora di tempo prima di dare una risposta all’Al Hilal di Simone Inzaghi che, pur di portarlo alla sua (ricchissima) corte, gli aveva messo in mano un contratto da circa 8 milioni all’anno facendo arrivare alla Fiorentina una proposta da 35 più bonus fino ai 40.

Giusto il tempo di confrontarsi con gli agenti e con la famiglia e poi Pietro ha ringraziato e ha detto no. Una decisione forte, ma per la verità (stando a chi lo conosce bene) nemmeno troppo difficile da prendere. Perché Comuzzo ha voglia di arrivare in alto e sa bene che ci sarà tutto il tempo per gonfiare il proprio portafogli. Per il momento però, preferisce che a gonfiarsi sia il suo bagaglio tecnico e di esperienza. Lo riporta il Corriere Fiorentino. 

