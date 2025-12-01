Corriere Fiorentino: “Il nuovo campionato per la salvezza inizierà sabato per la Fiorentina. Serve coraggio”

Ci si può lasciare andare allo sconforto, e ce ne sarebbero tutti i motivi dopo l’ennesima (e stavolta pure sfortunata) sconfitta di questo tremendo avvio di stagione che lascia la Fiorentina laggiù, sempre più ultima e a cinque punti dalla salvezza, o si può provare ad alzare la testa, guardare i prossimi scontri diretti in serie e dirsi che il (nuovo) campionato per la salvezza inizierà sabato, a Reggio Emilia. E certo. Serviranno quel coraggio e quella voglia di osare che fin qua proprio non si son visti e forse, anche solo per dare un altro scossone, provare a strambare anche dal punto di vista delle scelte. Lo riporta il Corriere Fiorentino.