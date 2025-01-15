Corriere Fiorentino: “Il gruppo è compatto e con Palladino ma il tecnico ha almeno tre nodi spinosi da risolvere”

Non è la prima volta in cui emergono divergenze fra Pradè e Palladino

Non è la prima volta in cui emergono divergenze fra Pradè e Palladino, non soltanto nei toni, ma tutti lavorano con consapevolezza e a testa bassa. La società deve trovare le soluzioni nel mercato (attacco e centrocampo i temi caldi), l'allenatore sul campo, con almeno tre nodi spinosi da risolvere e da non far ripresentare.

La rottura con Biraghi, l'addio con rammarico di Quarta, la voglia di giocare di più di Parisi e la gestione di Gudmundsson, tutte situazioni lasciate lì e forse non analizzate al meglio. Le parole di Pradè nel post partita sono state dure, ma non dirette a qualcuno in particolare. Nonostante tutto il gruppo sarebbe ancora compatto e con il tecnico, anche se è difficile lasciar trapelare il contrario in questi casi. Mettiamoci poi le prestazioni sottotono della squadra e pure una forma poco invidiabile: in questo senso sono soprattutto Colpani e Gudmundsson gli indiziati: arrivati con i crismi da top players, oggi fanno fatica anche ad accendersi.

E infine il modulo: in principio fu difesa a tre, poi a quattro, ora il cruccio è a centrocampo dopo lo stop di Bove, con Adli e Cataldi messi in difficoltà dalle scelte del tecnico. Udinese, Juventus e Napoli hanno visto infilata la squadra senza protezione della mediana. Adli era stato fino a dicembre il fulcro del gioco viola, ora sembra eclissato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-frendrup-idea-comprarlo-ora-e-prelevarlo-a-giugno-bondo-costa-15-milioni/284748/