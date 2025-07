Corriere Fiorentino: “Il Betis piomba su Mandragora. Ma si incontrerà con la Fiorentina per il rinnovo”

È stato uno dei più interessanti elementi della scorsa stagione viola e ora per Rolando Mandragora si attendono al più presto novità in un senso o nell’altro. 7 gol e 5 assist nel solo anno in corso ne hanno fatto uno dei punti fermi del centrocampo di Palladino, ma ora c’è un futuro da decidere.

Il ragazzo si incontrerà con i dirigenti viola per discutere il rinnovo con annesso adeguamento di un contratto in scadenza l’anno prossimo e quindi “pericoloso”. Ma occhio alla Spagna: il Betis, che è stato avversario viola in Conference, ha già mostrato ampi interessi per il giocatore e lo sta seguendo da vicino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.