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Corriere Fiorentino: “Il 2026 di Kean resta tormentato. Ha ancora dolore alla tibia”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Il 2026 di Kean resta tormentato. Ha ancora dolore alla tibia”

Redazione

9 Aprile · 09:47

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 09:47

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Il peso dell'attacco graverà tutto sulle spalle di Piccoli

La giornata di ieri non è stata foriera di buone notizie per la Fiorentina, anzi. Vanoli e staff, in vista della partenza per Londra, hanno recuperato solo Dodo e Mandragora, mentre sono rimasti a casa Fortini, Parisi, Solomon e, un po’ a sorpresa, Moise Kean. Su quest’ultimo il quadro continua a essere tutt’altro che rassicurante, non per nuovi infortuni ma per il protrarsi del problema alla tibia con cui il giocatore convive da tempo e che ne limita la continuità d’impiego, soprattutto all’interno di impegni ravvicinati.

Il 2026 di Kean – in precedenza finito ai box per un problema alla caviglia – resta estremamente tormentato: quella di Londra sarà la settima partita saltata dal giocatore nell’anno solare, a cui aggiungere i 90 minuti in panchina contro la Cremonese. Il peso dell’attacco, così, graverà tutto sulle spalle di Piccoli. E anche su Solomon la questione resta aperta, dal momento che l’esterno israeliano è fuori dalla partita con lo Jagiellonia del 26 febbraio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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