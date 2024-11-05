Corriere Fiorentino: “I cinque principi del Palladino pensiero: dalla semplicità alla personalità”

Il metodo Palladino sta prendendo sempre più forza

Il metodo Palladino è un qualcosa che sta prendendo sempre più forza all'interno della Fiorentina, alla base del buon funzionamento del meccanismo. Il tecnico aveva cominciato con principi chiari: difesa a tre, costruzione dal basso e marcatura asfissiante, ma ha poi saputo cambiare strada in corsa, ripartendo da un gioco più diretto e dalla difesa a quattro. Palladino ha saputo trovare un giusto equilibrio fra i meccanismi e gli assetti. Ogni allenatore ha sue prerogative: fra inventare e studiare e gestire al meglio il gruppo.

Palladino fa parte di questi secondi, con concetti netti. La semplicità, prima di tutto: non servivano grandi nozioni ai viola, ma poche idee chiare dopo un confronto con tutto il gruppo. Il tecnico parla tantissimo con i suoi giocatori e ha capito che sarebbe stato meglio cambiare stile. E poi la responsabilità: devono essere gli interpreti sul campo a prendere le decisioni giuste e questo è il loro merito. A questo si aggiungono anche i temi della condivisione, oltre che del pragmatismo e della personalità: cinque principi fondamentali del Palladino pensiero. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-svela-nel-contratto-di-kean-la-fiorentina-ha-messo-clausola-da-52-milioni-di-euro/275598/