13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Gudmundsson out per il Como, sente ancora un dolore troppo forte”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Gudmundsson out per il Como, sente ancora un dolore troppo forte”

Redazione

13 Febbraio · 08:41

Aggiornamento: 13 Febbraio 2026 · 08:41

TAG:

FiorentinaGudmundsson

Condividi:

di

Gud ci ha provato in tutti i modi. Non è scontata la sua presenza con il Pisa

Ci ha provato in tutti i modi. Perché è consapevole di quanto sia delicato il momento e perché, nonostante numeri e prestazioni non siano ancora eccezionali, sentiva e sente di aver comunque intrapreso la strada giusta. Per questo sabato era particolarmente contrariato e per questo, a solo cinque giorni da quella brutta storta alla caviglia, Albert Gudmundsson già ieri ha fatto di tutto per allenarsi in gruppo. In testa una pazza idea: mettersi a disposizione addirittura per la sfida di domani col Como. Il fatto che l’infortunio fosse meno grave del previsto insomma, lo aveva convinto a tentare. Alla fine però si è dovuto arrendere a un dolore ancora troppo forte per permettergli di giocare e, soprattutto, di farlo senza troppe limitazioni.

Il precedente di Kean poi, la partita di Parma giocata con le infiltrazioni e il calvario che ne è seguito, ha fatto il resto. Meglio lasciar perdere, non correre (di nuovo) quel rischio, e mettersi al lavoro per riuscire a esserci nello scontro diretto di settimana prossima col Pisa. Obiettivo nemmeno così scontato, ma certamente più alla portata. Salvo clamorose sorprese dalla rifinitura di oggi quindi, il mister dovrà domani dovrà fare a meno del suo numero 10 e sono due le ipotesi possibili: riproporre Parisi alto a destra o, come nel secondo tempo col Toro, lanciare Harrison per quello che sarebbe il suo esordio da titolare in campionato. Per il resto, con Solomon confermatissimo, la formazione dovrebbe essere più o meno la stessa di sette giorni fa con Gosens ancora non al 100% e a rischio panchina per la seconda di fila. Lo riporta il Corriere Fiorentino. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio