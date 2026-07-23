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Corriere Fiorentino: “Grosso ripartito da un 4-3-3 sperimentale: ritmi blandi per i duri carichi di lavoro”

Il cantiere è ancora aperto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 09:22
Corriere Fiorentino: “Grosso ripartito da un 4-3-3 sperimentale: ritmi blandi per i duri carichi di lavoro” -
Rassegna Stampa
Grosso
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Il cantiere, e non potrebbe essere altrimenti, è ancora aperto. In una gara caratterizzata dai ritmi blandi, in primis per i duri carichi di lavoro sottoposti ai giocatori, Grosso è ripartito da un 4-3-3 sperimentale, con alcuni singoli inevitabilmente adattati (come Brescianini terzino sinistro) e la rotazione degli effettivi nelle due frazioni di gioco, compresi i nuovi arrivati, da Dragusin a Atta nel primo tempo passando per Jimenez e Viery a inizio ripresa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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