Corriere Fiorentino: “Grosso ripartito da un 4-3-3 sperimentale: ritmi blandi per i duri carichi di lavoro”

Il cantiere è ancora aperto

Il cantiere, e non potrebbe essere altrimenti, è ancora aperto. In una gara caratterizzata dai ritmi blandi, in primis per i duri carichi di lavoro sottoposti ai giocatori, Grosso è ripartito da un 4-3-3 sperimentale, con alcuni singoli inevitabilmente adattati (come Brescianini terzino sinistro) e la rotazione degli effettivi nelle due frazioni di gioco, compresi i nuovi arrivati, da Dragusin a Atta nel primo tempo passando per Jimenez e Viery a inizio ripresa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.