Corriere Fiorentino: “Gosens tra i protagonisti della Fiorentina di Palladino. Ha numeri top”

Palladino attende Gosens a braccia aperte

Dal 18 ottobre 2023 all'11 ottobre 2024, Robin Gosens ha chiuso un cerchio lungo 359 giorni tornando a indossare la maglia della Germania. In mezzo tante cose sono cambiate, da Berlino a Firenze, passando dai risultati a singhiozzo dell'Union ad essere già un punto fermo dei viola, adattandosi con la consueta celerità alle novità che ha incontrato sul proprio cammino.

I 448 minuti in campo dal suo approdo nel mondo viola, uniti al livello delle sue prestazioni, lo hanno reso uno dei grandi protagonisti dell'autunno gigliato. In campionato è sesto per minuti giocati (sebbene sia arrivato dopo due giornate), scalfendo la gerarchia granitica che vedeva titolare Biraghi e limitando sensibilmente l'impiego di Parisi. Impatto ma anche duttilità tattica, unita alla capacità di essere sempre pericoloso in area di rigore. È questa la fotografia del modo in cui Gosens è riuscito ad approcciarsi con la realtà viola. E fuori dal campo il tedesco ha le idee chiare e una leadership naturale. Una volta attaccate le scarpette al chiodo ha dichiarato di voler aiutare gli atleti a prendersi cura della propria salute mentale, tema su cui l'ex Atalanta non perde occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica. Adesso però c'è un'altra gara con la nazionale prima del rientro a Firenze: Palladino lo attende a braccia aperte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-palladino-ha-stravolto-il-suo-credo-nellintervallo-con-la-lazio-gud-ha-accelerato-la-crescita/272256/